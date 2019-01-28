Гуайдо рассказал о переговорах с военными с целью отстранения Мадуро
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом, заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти Николаса Мадуро.
Об этом сообщило издание Washington Post.
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Гуайдо подчеркнул, что все переговоры проходят тайно.
Мы ведем переговоры с должностными лицами, гражданскими и военными. Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью. Мы проводим с ними встречи, но не привлекая внимания,
– заявил оппозиционный лидер.
Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и в 2 февраля. По его словам, цель акций – борьба за получение гуманитарной помощи, борьба с узурпацией и за свободу прав человека.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинствав Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле: