Гуайдо рассказал о переговорах с военными с целью отстранения Мадуро

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом, заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти Николаса Мадуро.

Об этом сообщило издание Washington Post.

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Гуайдо подчеркнул, что все переговоры проходят тайно.

Мы ведем переговоры с должностными лицами, гражданскими и военными. Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью. Мы проводим с ними встречи, но не привлекая внимания,

– заявил оппозиционный лидер.

Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и в 2 февраля. По его словам, цель акций – борьба за получение гуманитарной помощи, борьба с узурпацией и за свободу прав человека.

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