США готовы ответить на любые угрозы со стороны Венесуэлы, – Болтон
Советник по национальной безопасности США Джон Болтон предупредил Венесуэлу, что на любые угрозы в отношении американских дипломатов или лидера оппозиции Хуана Гуайдо будет предоставлено ощутимый ответ.
Об этом Джон Болтон написал в своем Twitter.
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В частности Болтон подчеркнул, что любые запугивания будет расценено как серьезное посягательство на верховенство закона.
Это предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как США и более 20 других стран признали Гуайдо временным президентом.
Они обвиняют президента Николаса Мадуро в фальсификации результатов прошлогодних выборов.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинствав Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле:
Источник: 24 Канал
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