США готовы ответить на любые угрозы со стороны Венесуэлы, – Болтон

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон предупредил Венесуэлу, что на любые угрозы в отношении американских дипломатов или лидера оппозиции Хуана Гуайдо будет предоставлено ощутимый ответ.

Об этом Джон Болтон написал в своем Twitter.

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В частности Болтон подчеркнул, что любые запугивания будет расценено как серьезное посягательство на верховенство закона.

Это предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как США и более 20 других стран признали Гуайдо временным президентом.

Они обвиняют президента Николаса Мадуро в фальсификации результатов прошлогодних выборов.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 січня 2019 р.

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