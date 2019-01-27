Военный атташе Венесуэлы в США разорвал отношения с Мадуро

Военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва разорвал отношения с Николасом Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Он призвал вооруженные силы страны поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Об этом сообщило издание el Nuevo Herald.

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Мое послание всем военным, всем, кто носит оружие: пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит поддерживать правительство, предавшее самые основные принципы и продавшее их в интересах других стран,

– заявил он.

Сильва, как и другие венесуэльские дипломаты в США, получил приказ от Мадуро вернуться на родину после того, как тот объявил о разрыве отношений с Вашингтоном. В свою очередь американские дипломаты покинули Каракас.

В Белом доме поприветствовали решение венесуэльского военное атташе признать Гуайдо временным президентом.

"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционное верность временному президенту Хуану Гуайдо. Пример того, что роль военных заключается в защите конституционного строя, а не в поддержке диктаторов и подавлении собственного народа. Призываем других сделать то же самое", – написал пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.

The Venezuelan Military Attaché in DC just confirmed constitutional allegiance to the interim President, Juan Guaido. An example that the role of the military is to protect constitutional order, not to sustain dictators and repress its own people. Encourage others to do the same. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 26 січня 2019 р.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также приветствовал решение полковника.

Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы придерживаться Конституции и воли венесуэльского народа,

– написал Гуайдо

Seguimos avanzando, hoy las voces de este pueblo fueron escuchadas por el mundo que al igual que nosotros, creen y luchan por la libertad y la democracia.



¡Gracias a todas las naciones que reconocen la crisis que estamos viviendo y su compromiso porque la superemos! 3/3#ONU pic.twitter.com/y9jf3hUTym — Juan Guaidó (@jguaido) 26 січня 2019 р.

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