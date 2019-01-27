Военный атташе Венесуэлы в США разорвал отношения с Мадуро
Военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва разорвал отношения с Николасом Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Он призвал вооруженные силы страны поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Об этом сообщило издание el Nuevo Herald.
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Мое послание всем военным, всем, кто носит оружие: пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит поддерживать правительство, предавшее самые основные принципы и продавшее их в интересах других стран,
– заявил он.
Сильва, как и другие венесуэльские дипломаты в США, получил приказ от Мадуро вернуться на родину после того, как тот объявил о разрыве отношений с Вашингтоном. В свою очередь американские дипломаты покинули Каракас.
В Белом доме поприветствовали решение венесуэльского военное атташе признать Гуайдо временным президентом.
"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционное верность временному президенту Хуану Гуайдо. Пример того, что роль военных заключается в защите конституционного строя, а не в поддержке диктаторов и подавлении собственного народа. Призываем других сделать то же самое", – написал пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также приветствовал решение полковника.
Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы придерживаться Конституции и воли венесуэльского народа,
– написал Гуайдо
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинствав Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле: