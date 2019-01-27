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      Военный атташе Венесуэлы в США разорвал отношения с Мадуро

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      Хосе Луис Сильва
      Хосе Луис Сильва / Скриншот

      Военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва разорвал отношения с Николасом Мадуро и перешел на сторону оппозиции. Он призвал вооруженные силы страны поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

      Об этом сообщило издание el Nuevo Herald.

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      Мое послание всем военным, всем, кто носит оружие: пожалуйста, не нападайте на людей. Мы тоже люди, и хватит поддерживать правительство, предавшее самые основные принципы и продавшее их в интересах других стран,
      – заявил он.

      Сильва, как и другие венесуэльские дипломаты в США, получил приказ от Мадуро вернуться на родину после того, как тот объявил о разрыве отношений с Вашингтоном. В свою очередь американские дипломаты покинули Каракас.

      В Белом доме поприветствовали решение венесуэльского военное атташе признать Гуайдо временным президентом.

      "Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционное верность временному президенту Хуану Гуайдо. Пример того, что роль военных заключается в защите конституционного строя, а не в поддержке диктаторов и подавлении собственного народа. Призываем других сделать то же самое", – написал пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис.

       

      Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также приветствовал решение полковника.

      Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы придерживаться Конституции и воли венесуэльского народа,
      – написал Гуайдо

       

      Что происходит в Венесуэле:

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Теги: Венесуэла Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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