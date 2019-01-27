Військовий аташе Венесуели у США розірвав відносини з Мадуро

Військовий аташе посольства Венесуели у США полковник Хосе Луїс Сільва розірвав відносини з Ніколасом Мадуро і перейшов на бік опозиції. Він закликав збройні сили країни підтримати лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Про це повідомило видання el Nuevo Herald.

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Моє послання всім військовим, усім, хто носить зброю: будь ласка, не нападайте на людей. Ми теж люди, і досить підтримувати уряд, який зрадив найосновніші принципи і продав їх в інтересах інших країн,

– заявив він.

Сільва, як і інші венесуельські дипломати у США, отримав наказ від Мадуро повернутися на батьківщину після того, як той оголосив про розрив відносин з Вашингтоном. У свою чергу американські дипломати покинули Каракас.

У Білому домі привітали рішення венесуельського військове аташе визнати Гуайдо тимчасовим президентом.

"Венесуельський військовий аташе в Вашингтоні щойно підтвердив конституційну вірність тимчасовому президенту Хуану Гуайдо. Приклад того, що роль військових полягає у захисті конституційного ладу, а не в підтримці диктаторів і придушенні власного народу. Закликаємо інших зробити те ж саме", – написав прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркис.

The Venezuelan Military Attaché in DC just confirmed constitutional allegiance to the interim President, Juan Guaido. An example that the role of the military is to protect constitutional order, not to sustain dictators and repress its own people. Encourage others to do the same. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 26 січня 2019 р.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо також привітав рішення полковника.

Ми вітаємо його і всіх, хто чесно хотів би дотримуватися Конституції і волі венесуельського народу,

– написав Гуайдо

Seguimos avanzando, hoy las voces de este pueblo fueron escuchadas por el mundo que al igual que nosotros, creen y luchan por la libertad y la democracia.



¡Gracias a todas las naciones que reconocen la crisis que estamos viviendo y su compromiso porque la superemos! 3/3#ONU pic.twitter.com/y9jf3hUTym — Juan Guaidó (@jguaido) 26 січня 2019 р.

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