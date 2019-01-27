Військовий аташе Венесуели у США розірвав відносини з Мадуро
Військовий аташе посольства Венесуели у США полковник Хосе Луїс Сільва розірвав відносини з Ніколасом Мадуро і перейшов на бік опозиції. Він закликав збройні сили країни підтримати лідера опозиції Хуана Гуайдо.
Про це повідомило видання el Nuevo Herald.
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Моє послання всім військовим, усім, хто носить зброю: будь ласка, не нападайте на людей. Ми теж люди, і досить підтримувати уряд, який зрадив найосновніші принципи і продав їх в інтересах інших країн,
– заявив він.
Сільва, як і інші венесуельські дипломати у США, отримав наказ від Мадуро повернутися на батьківщину після того, як той оголосив про розрив відносин з Вашингтоном. У свою чергу американські дипломати покинули Каракас.
У Білому домі привітали рішення венесуельського військове аташе визнати Гуайдо тимчасовим президентом.
"Венесуельський військовий аташе в Вашингтоні щойно підтвердив конституційну вірність тимчасовому президенту Хуану Гуайдо. Приклад того, що роль військових полягає у захисті конституційного ладу, а не в підтримці диктаторів і придушенні власного народу. Закликаємо інших зробити те ж саме", – написав прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркис.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо також привітав рішення полковника.
Ми вітаємо його і всіх, хто чесно хотів би дотримуватися Конституції і волі венесуельського народу,
– написав Гуайдо
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: