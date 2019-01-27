Американські дипломати покинули посольство у Венесуелі
Остання група дипломатів США в суботу покинула Каракас. Ніколас Мадуро доручив МЗС Венесуели протягом 30 днів почати переговори зі США про створення в обох державах офісів, що представлятимуть інтереси країн.
Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті МЗС Венесуели.
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Повідомляємо, що вчора, 25 січня, персонал дипломатичного представництва США в Каракасі був відкликаний відповідно до поставлених термінами,
– йдеться в повідомленні.
У МЗС також додали, що співробітники посольства Венесуели у Вашингтоні "почали повертатися в Каракас" у суботу.
Під час публічного виступу Ніколаса Мадуро перед молоддю, він підтвердив цю інформацію.
"Вони (дипломати США, – 24 канал) вже покинули країну, сьогодні поїхала остання група", – заявив Мадуро.
Він також наголосив, що оголошена модель представництв держав буде аналогічною тій, що протягом року функціонувала на Кубі, де немає дипломатичних відносин зі США.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі:
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