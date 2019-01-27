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      Американські дипломати покинули посольство у Венесуелі

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      Дипломати США покинули Каракас
      Дипломати США покинули Каракас / Фото з відкритих джерел

      Остання група дипломатів США в суботу покинула Каракас. Ніколас Мадуро доручив МЗС Венесуели протягом 30 днів почати переговори зі США про створення в обох державах офісів, що представлятимуть інтереси країн.

      Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті МЗС Венесуели.

      Читайте також: У Венесуелі під час протестів затримали сотні людей

      Повідомляємо, що вчора, 25 січня, персонал дипломатичного представництва США в Каракасі був відкликаний відповідно до поставлених термінами,
      – йдеться в повідомленні.

      У МЗС також додали, що співробітники посольства Венесуели у Вашингтоні "почали повертатися в Каракас" у суботу.

      Під час публічного виступу Ніколаса Мадуро перед молоддю, він підтвердив цю інформацію.

      "Вони (дипломати США, – 24 канал) вже покинули країну, сьогодні поїхала остання група", – заявив Мадуро.

      Він також наголосив, що оголошена модель представництв держав буде аналогічною тій, що протягом року функціонувала на Кубі, де немає дипломатичних відносин зі США.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Венесуела Новини США
      Джерело: 24 Канал
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