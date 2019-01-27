Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле
Последняя группа дипломатов США в субботу покинула Каракас. Николас Мадуро поручил МИД Венесуэлы в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обоих государствах офисов, которые будут представлять интересы стран.
Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИД Венесуэлы.
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Сообщаем, что вчера, 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками,
– говорится в сообщении.
В МИД также добавили, что сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне "начали возвращаться в Каракас" в субботу.
Во время публичного выступления Николаса Мадуро перед молодежью, он подтвердил эту информацию.
"Они (дипломаты США – 24 канал) уже покинули страну, сегодня поехала последняя группа", – заявил Мадуро.
Он также отметил, что объявленная модель представительств государств будет аналогичной той, что в течение года функционировала на Кубе, где нет дипломатических отношений с США.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинствав Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле:
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