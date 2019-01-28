США готові відповісти на будь-які загрози з боку Венесуели, – Болтон

Радник з національної безпеки США Джон Болтон попередив Венесуелу, що на будь-які загрози щодо американських дипломатів або лідера опозиції Хуана Гуайдо буде надано відчутну відповідь.

Про це Джон Болтон написав у своєму Twitter.

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Зокрема Болтон наголосив, що будь-які залякування буде розцінено як серйозне посягання на верховенство закону.

Це попередження прозвучало через кілька днів після того, як США і більше 20 інших країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом.

Вони звинувачують президента Ніколаса Мадуро у фальсифікації результатів минулорічних виборів.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 січня 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі:

Дивіться відео про протести у Венесуелі: