США готові відповісти на будь-які загрози з боку Венесуели, – Болтон
Радник з національної безпеки США Джон Болтон попередив Венесуелу, що на будь-які загрози щодо американських дипломатів або лідера опозиції Хуана Гуайдо буде надано відчутну відповідь.
Про це Джон Болтон написав у своєму Twitter.
Читайте також: Військовий аташе Венесуели у США розірвав відносини з Мадуро
Зокрема Болтон наголосив, що будь-які залякування буде розцінено як серйозне посягання на верховенство закону.
Це попередження прозвучало через кілька днів після того, як США і більше 20 інших країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом.
Вони звинувачують президента Ніколаса Мадуро у фальсифікації результатів минулорічних виборів.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Одразу після цього президент США Дональд Трамп заявив, що визнає лідера опозиції Венесуели "тимчасовим президентом". Свою підтримку опозиційному лідеру також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів24 лютого 2015 , 18:09
Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США9 липня 2017 , 04:01
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00