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      США готові відповісти на будь-які загрози з боку Венесуели, – Болтон

      23 Читать новость на русском
      Джон Болтон
      Джон Болтон / Фото з відкритих джерел

      Радник з національної безпеки США Джон Болтон попередив Венесуелу, що на будь-які загрози щодо американських дипломатів або лідера опозиції Хуана Гуайдо буде надано відчутну відповідь.

      Про це Джон Болтон написав у своєму Twitter.

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      Зокрема Болтон наголосив, що будь-які залякування буде розцінено як серйозне посягання на верховенство закону.

      Це попередження прозвучало через кілька днів після того, як США і більше 20 інших країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом.

      Вони звинувачують президента Ніколаса Мадуро у фальсифікації результатів минулорічних виборів.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Венесуела Новини США
      Джерело: 24 Канал
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