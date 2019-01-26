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      Еще один, кроме Путина: Лукашенко выразил поддержку венесуэльскому диктатору Мадуро

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко вслед за российским лидером Владимиром Путиным заверил в своей поддержке венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

      Сделал он это во время телефонного разговора, передает пресс-служба президента Беларуси.

      Читайте также: Украина поддерживает венесуэльский народ, – МИД

      Так, по словам президента Беларуси, он внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и "сопереживает из-за очередного витка напряженности". Лукашенко также подчеркнул, что Минск осуждает "любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране".

      Он также выразил уверенность в необходимости мирного урегулирования венесуэльского кризиса в рамках правового поля и в соответствии с Конституцией страны.

      Лукашенко заверил Мадуро, что Каракас всегда может рассчитывать на поддержку Минска.

      24 канал писал, что РФ направила в Венесуэлу наемников российской частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе. Они будут охранять диктатора Мадуро от протестующих.

      Еще ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором, в ходе которой выразил ему свою поддержку.

      Что происходит в Венесуэле?
      Митингующие в Венесуэле на многотысячном протесте пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Он был во главе страны последние 5 лет и снова объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. По меньшей мере 26 человек погибли в результате протестов в Венесуэле. И это только те протестующие, личности которых удалось установить.

      Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как "временного президента". Также свою поддержку лидеру оппозиции выразили Канада, Колумбия, Парагвай, Бразилия, Чили и Перу.

      Украина поддерживает граждан Венесуэлы в их позиции, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

      Смотрите видео о протестах в Венесуэле:

       

      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Протесты Новости Беларуси Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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