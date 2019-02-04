Вже вісім країн Європи визнали Гуайдо президентом Венесуели

У понеділок глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели.

Про це повідомив британський міністр закордонних справ Джеремі Хант у своєму Twitter.

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Ніколас Мадуро не оголосив про проведення президентських виборів у встановлений нами восьмиденний строк. Тому Сполучене Королівство визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом до проведення законних виборів. Сподіваємося, що це наблизить кінець гуманітарної кризи,

– йдеться у повідомленні.

Однак спільну позицію Євросоюзу виробити не вдалося: за повідомленням видання Politico, спільну заяву ЄС про визнання Гуайдо заблокувала Італія.

Раніше Італія відмовилася визнавати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, мотивуючи це неможливістю зовнішнього втручання у внутрішні справи іншої країни.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 лютого 2019 р.

Мадуро продовжує наполягати на тому, що він "ні від кого ультиматумів не приймає".

"Це все одно що я сказав би Євросоюзу: "Я даю вам 7 днів на те, щоб визнати Республіку Каталонія, а інакше ми вживемо заходів", – сказав він в інтерв'ю іспанському телеканалу La Sexta.

На думку Мадуро, конфлікт може перерости в повномасштабну громадянську війну.

У неділю президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, під час інтерв'ю телеканалу CBS у програмі "Face the Nation", заявив про те, що не відкидає військового втручання США у Венесуелу, де розпочалася нова хвиля протестів людей, які вимагають від Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса звинуватив лідера США в тому, що такою заявою він фактично визнає організацію державного перевороту та контроль венесуельської опозиції.

Переворот у Венесуелі: причини кризи та до чого тут Росія з Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відбувається у Венесуелі:

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.