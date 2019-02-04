Уже восемь стран Европы признали Гуайдо президентом Венесуэлы

В понедельник главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы.

Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джереми Хант в своем Twitter.

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Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в установленный нами восьмидневный срок. Поэтому Соединенное Королевство признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до проведения законных выборов. Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса,

– говорится в сообщении.

Однако общую позицию Евросоюза выработать не удалось: по сообщению издания Politico, совместное заявление ЕС о признании Гуайдо заблокировала Италия.

Ранее Италия отказалась признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, мотивируя это невозможностью внешнего вмешательства во внутренние дела другой страны.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 лютого 2019 р.

Мадуро продолжает настаивать на том, что он "ни от кого ультиматумов не принимает".

"Это все равно что я сказал бы Евросоюзу: "Я даю вам 7 дней на то, чтобы признать Республику Каталония, а иначе мы примем меры", – сказал он в интервью испанскому телеканалу La Sexta.

По мнению Мадуро, конфликт может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время интервью телеканалу CBS в программе "Face the Nation", заявил о том, что не исключает военное вмешательство США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.

Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса обвинил лидера США в том, что таким заявлением он фактически признает организацию государственного переворота и контроль венесуэльской оппозиции.

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Что происходит в Венесуэле:

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.