Уже восемь стран Европы признали Гуайдо президентом Венесуэлы
В понедельник главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы.
Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джереми Хант в своем Twitter.
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Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в установленный нами восьмидневный срок. Поэтому Соединенное Королевство признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до проведения законных выборов. Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса,
– говорится в сообщении.
Однако общую позицию Евросоюза выработать не удалось: по сообщению издания Politico, совместное заявление ЕС о признании Гуайдо заблокировала Италия.
Ранее Италия отказалась признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, мотивируя это невозможностью внешнего вмешательства во внутренние дела другой страны.
Мадуро продолжает настаивать на том, что он "ни от кого ультиматумов не принимает".
"Это все равно что я сказал бы Евросоюзу: "Я даю вам 7 дней на то, чтобы признать Республику Каталония, а иначе мы примем меры", – сказал он в интервью испанскому телеканалу La Sexta.
По мнению Мадуро, конфликт может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.
В воскресенье президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время интервью телеканалу CBS в программе "Face the Nation", заявил о том, что не исключает военное вмешательство США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.
Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса обвинил лидера США в том, что таким заявлением он фактически признает организацию государственного переворота и контроль венесуэльской оппозиции.
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Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционера заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.