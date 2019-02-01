Еще одна страна отказалась признавать Гуайдо президентом Венесуэлы
Италия отказалась признавать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, поскольку считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью телеканалу TV2000.
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Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН,
– заявил Ди Стефано.
Он также пояснил, что главная задача сейчас – избежать войны и повторения "ливийского сценария", когда был свергнут Муаммар Каддафи. Комментируя резолюцию Европарламента Ди Стефано подчеркнул, что сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии и поэтому нельзя допустить, чтобы это повторилось в Венесуэле.
В четверг Европарламент принял резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны – члены Евросоюза. Представители правящего итальянского "Движения 5 звезд" высказались против, тогда как депутаты от коалиционного "Лиги" воздержались. Главы МИД ЕС на встрече в Бухаресте в четверг не приняли общего решения о признании Гуайдо временным президентом, указав, однако, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности.
Страны Европы, среди которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Хуана Гуайдо временным президентом, призвав Николас Мадуро объявить о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.
Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли не менее 35 человекзадержали около 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
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