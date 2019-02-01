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      Российский самолет, вылетевший из Венесуэлы, приземлился в Москве: детали

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      Самолет российской авиакомпании Nordwind, который 30 января зафиксировали в венесуэльском городке Майкети, приземлился в московском аэропорту "Внуково". Пассажиров он не привез, а вероятнее всего, 20 тонн золота.

      Но такой шаг не могут объяснить даже в Национальной ассамблее Венесуэлы. Депутаты утверждают, что Центральный банк страны уполномочен проводить такие операции. Однако общественность должна знать, в частности и то, куда и почему отправились государственные запасы.

      Яркие параллели между Мадуро и Януковичем – читайте в материале 24 канала

      Пока из Венесуэлы массово вывозят золото, гражданам не хватает средств даже на питание. Очевидно, что местная власть во главе с диктатором Николасом Мадуро, отстаивает интересы, но вовсе не граждан Венесуэлы. Оттого они и восстали, чтобы "сбросить" Мадуро с поста.

      Багато людей протестують проти політики Мадуро 
      Масштабные протесты в Венесуэле / фото Getty Images

      Протести у Венесуелі
      Люди требуют отставки Мадуро / фото Getty Images

      Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо
      Новый лидер Хуан Гуайдо / фото Getty Images

      Мадуро должен уйти. Мы должны выйти из этой сложной ситуации. Ничего не срабатывает. Ситуация не меняется. Вокруг хаос и каждый день все только ухудшается, а еще эта гиперинфляция,
      – сказала гражданка Венесуэлы Маризель.

      По данным СМИ, это уже третий рейс за январь. Самолеты неоднократно замечали на маршрутах Москва – Каракас, а также Москва – Дубай – Каракас. Выглядит, что схема налажена. Золото из Венесуэлы отправляют в Москву, а затем перевозят в Арабские Эмираты. Там продают, а наличные переправляют в Венесуэлу, финансируя диктатора и боевиков.

      Сам Мадуро не отрицает своего сотрудничества с Путиным: "Военное сотрудничество, которое продолжается между нашими странами, будет углубляться. Отношения с Россией как с крупным международным игроком строятся на дружбе, сотрудничестве. Мы получаем всю их поддержку".

      мадуро
      Николас Мадуро / фото Getty Images

      Вероятно, Россия готовилась к протестам в Венесуэле. Еще в конце 2018 года в страну отправили бомбардировщики-ракетоносцы. В декабре российские ТУ-160 приземлились в Каракасе. Но чтобы отвести глаза мировому сообществу, Москва все это время распространяла пропаганду, чтобы обвинить США якобы в попытке переворота в стране.

      Есть еще одна версия, что российские самолеты перевозят не только золото, но и имущество Николаса Мадуро. Который якобы готовится сбежать в Россию. Похожие прецеденты в истории уже были. Путин неоднократно скрывал беглых президентов, называя их политическими беженцами.

      Кого еще из беглых президентов Владимир Путин скрывает в России?
      • В 2005 году после Тюльпановой революции в Кыргызстане Россия приняла беглого президента Аскера Акаева.
      • Похожая судьба постигла и украинского беглого экс-президента Януковича. Во время Революции достоинства погибла Небесная Сотня. Расстреливали протестующих тоже по приказу.

      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Золото авиация Протесты Венесуэла
      Источник: 24 канал
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