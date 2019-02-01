Російський літак, що вилетів з Венесуели, приземлився у Москві: деталі

Літак російської авіакомпанії Nordwind, який 30 січня зафіксували у венесуельському містечку Майкеті, приземлився в московському аеропорту "Внуково". Пасажирів він не привіз, а найімовірніше, 20 тонн золота.

Але такий крок не можуть пояснити навіть в Національній асамблеї Венесуели. Депутати стверджують, що Центральний банк країни уповноважений проводити такі операції. Проте громадськість повинна знати, зокрема, і те, куди та чому вирушили державні запаси.

Яскраві паралелі між Мадуро та Януковичем – читайте у матеріалі 24 каналу.

Поки з Венесуели масово вивозять золото, громадянам не вистачає коштів навіть на харчування. Очевидно, що тамтешня влада на чолі з диктатором Ніколасом Мадуро, відстоює інтереси, але зовсім не свого громадян Венесуели. Через те вони й повстали, аби "скинути" Мадуро з посади.



Масштабні протести у Венесуелі / фото Getty Images



Люди вимагають відставки Мадуро / фото Getty Images



Новий лідер Хуан Гуайдо / фото Getty Images

Мадуро має піти. Ми маємо вийти з цієї складної ситуації. Нічого не спрацьовує. Ситуація не змінюється. Довкола хаос і кожного дня все лише погіршується, а ще ця гіперінфляція,

– сказала громадянка Венесуели Марізель.

За даними ЗМІ, це вже третій рейс за січень. Літаки неодноразово помічали на маршрутах Москва – Каракас, а також Москва – Дубай – Каракас. Виглядає, що схема налагоджена. Золото з Венесуели відправляють до Москви, а потім перевозять до Арабських Еміратів. Там продають, а готівку переправляють до Венесуели, фінансуючи диктатора та бойовиків.

Сам Мадуро не заперечує своєї співпраці з Путіним: "Військова співпраця, яка триває між нашими країнами, буде поглиблюватися. Стосунки з Росією як з великим міжнародним гравцем будуються на дружбі, співпраці. Ми маємо всю їхню підтримку".



Ніколас Мадуро / фото Getty Images

Ймовірно, Росія готувалась до протестів у Венесуелі. Ще наприкінці 2018 року до країни відправили бомбардувальники-ракетоносці. У грудні російські ТУ-160 приземлились у Каракасі. Але, щоб відвести очі світової спільноти, Москва весь цей час поширювала пропаганду, щоб звинуватити США, нібито, у спробі перевороту в країні.

Є ще одна версія, що російські літаки перевозять не лише золото, а й майно Ніколаса Мадуро. Який начебто готується втекти до Росії. Схожі прецеденти в історії вже були. Путін неодноразово приховував президентів-втікачів у своїх стінах, називаючи їх політичними біженцями.

Кого ще з президентів-втікачів Володимир Путін приховує у Росії?

• У 2005 році після Тюльпанової революції у Киргизстані Росія прийняла тамтешнього президента-втікача Аскера Акаєва.

• Схожа доля спіткала й українського екс-президента-втікача Януковича. Під час Революції гідності загинула Небесна Сотня. Розстрілювали протестувальників теж за наказом.