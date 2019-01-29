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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Майдан у Венесуелі: яскраві паралелі між Мадуро та Януковичем

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      Венесуельці у 2019 році, як і українці у 2014, вийшли на вулиці своїх міст, аби змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Вірні Мадуро силовики, як і "Беркут" за Януковича п'ять років тому, відповіли насильством та кулями у бік протестувальників.

      Масові протести та жертви

      За кілька тижнів протестів у Києві понад сотня українців віддала життя за демократичне майбутнє країни в Європі. 

      Як реагував світ на протести у Венесуелі – читайте у матеріалі 24 каналу

      У Венесуелі за тиждень від початку масових акцій протесту загинуло понад 35 осіб – за офіційними даними. Представники опозиції заявляють, що насправді жертв може бути більше.

      Майдан 2014
      Україна у 2014

      Хто такий Ніколас Мадуро?Мадуро, як і Янукович, починав свій шлях у владу з низів. Він працював водієм автобуса в Каракасі, столиці Венесуели. Згодом провів рік у центрі політичного навчання для комуністичної молоді на Кубі. Наприкінці 90-х приєднався до Уго Чавеса, який у 2002 році очолив країну. Після його смерті у 2013 Мадуро перейняв владу в країні, а на початку 2018 закріпив свій статус офіційно. Попри те, що демократичні країни результати виборів не визнали, на початку 2019 року Мадуро вирішив скласти президентську присягу.

      Венесуела 2019
      Венесуела у 2019

      Друзі Путіна

      Як і український президент-втікач, венесуельський узурпатор – великий друг Путіна. Тож коли у Венесуелі почалися масові акції протесту, у Москві поквапилися звинуватити США у допомозі спробі перевороту в країні. 

      Путін Мадуро
      Янукович – великий друг Путіна, ба навіть переїхав ближче до нього

      Кремль шукає винних, адже боїться втратити свій вплив у Венесуелі і гроші, інвестовані в економіку країни: десять років Росія давала кредити Каракасу загалом на 17 мільярдів доларів, а "Роснефть" має ліцензію на розробку нафтових родовищ у Патао та Мехільонесе на 30 років.

      Мадуро
      Путін любить Мадуро не менше, ніж любив Януковича

      Підтримка зброєю

      У 2012 році російські військовики передали венесуельским колегам 92 модернізованих танки Т-72. Через рік поставили 123 БМП-3Б. У 2010 році у Венесуелі почав роботу завод з виробництва автоматів Калашнікова, побудований росіянами. Крім того в планах Москви поставити своїм венесуельським друзям винищувачі СУ-30 та два дивізіони ЗРК С-300. Скільки російської зброї на українському Донбасі – не варто й говорити.

      Що відбувається у Венесуелі:

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро? За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

      Втеча до Росії

      До Венесуели вилетів російський літак компанії "Нордвінд Ейрлайнс". Раніше літаки цього перевізника ніколи не здійснювали перельотів до Венесуели. Російські незалежні журналісти повідомили: судно вирушило у подорож порожнім. Але поки не відомо, чи вилетів Боїнг за Мадуро, чи за росіянами, які перебувають в латиноамериканській країні. Утім, точно відомо, що п'ять років тому Путін вже рятував у подібний спосіб свого іншого політичного друга – Януковича.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Венесуела Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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