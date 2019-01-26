Переворот у Венесуелі: Франція, Іспанія та Німеччина поставили Мадуро восьмиденний ультиматум / Фото з відкритих джерел

Франція та Іспанія висунула ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. Якщо цього не станеться, то вони визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.