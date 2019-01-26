Переворот у Венесуелі: Франція, Іспанія та Німеччина поставили Мадуро восьмиденний ультиматум
Франція та Іспанія висунула ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. Якщо цього не станеться, то вони визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.
Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро має впродовж восьми днів оголосити вибори, пише DW.
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Речниця уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz) повідомила в Twitter, що Німеччина теж готова визнати Гуайдо тимчасовим виконувачем обов'язків президента Венесуели, якщо в країні не будуть оголошені вибори. Вона також відзначила, що в цьому питанні ФРН тісно співпрацює з європейськими партнерами.
Що відбувається у Венесуелі:
- У Венесуелі протестувальники 23 січня вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років та оголосив про свою перемогу на чергових виборах у 2018 році.
- Тим часом лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни. Свою підтримку опозиційному лідеру, окрім американської влади, також висловили Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу і Чилі.
- В ході протестів та сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 26 людей.
- Правоохоронці Венесуели затримали також близько півтисячі демонстрантів.
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Україна висловила свою підтримку громадянам Венесуели, а глава МЗС Клімкін навіть порівняв події із тими, що мали місце під час Революції Гідності в Україні.
Дивіться відео про протести у Венесуелі: