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      Переворот у Венесуелі: Франція, Іспанія та Німеччина поставили Мадуро восьмиденний ультиматум

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      Переворот у Венесуелі: Франція, Іспанія та Німеччина поставили Мадуро восьмиденний ультиматум
      Переворот у Венесуелі: Франція, Іспанія та Німеччина поставили Мадуро восьмиденний ультиматум / Фото з відкритих джерел

      Франція та Іспанія висунула ультиматум Ніколасу Мадуро з вимогою впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі. Якщо цього не станеться, то вони визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.

      Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро має впродовж восьми днів оголосити вибори, пише DW.

      Читайте також: Переворот у Венесуелі: лідер опозиції назвав ймовірні терміни перевиборів президента

      Речниця уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz) повідомила в Twitter, що Німеччина теж готова визнати Гуайдо тимчасовим виконувачем обов'язків президента Венесуели, якщо в країні не будуть оголошені вибори. Вона також відзначила, що в цьому питанні ФРН тісно співпрацює з європейськими партнерами.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

       

      Теги: Новини політики Венесуела Новини Франції Протести
      Джерело: 24 Канал
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