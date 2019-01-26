Переворот в Венесуэле: Франция, Испания и Германия поставили Мадуро восьмидневный ультиматум
Франция и Испания выдвинули ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. Если этого не произойдет, то они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес объявили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен в течение восьми дней объявить выборы, пишет DW.
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Пресс-секретарь правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz) сообщила в Twitter, что Германия тоже готова признать Гуайдо временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы, если в стране не будут объявлены выборы. Она также отметила, что в этом вопросе ФРГ тесно сотрудничает с европейскими партнерами.
Что происходит в Венесуэле:
- В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Свою поддержку оппозиционному лидеру, кроме американских властей, также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 26 человек.
- Правоохранители Венесуэлы задержали также около полутысячи демонстрантов.
- Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле: