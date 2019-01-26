Переворот в Венесуэле: Франция, Испания и Германия поставили Мадуро восьмидневный ультиматум / Фото из открытых источников

Франция и Испания выдвинули ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. Если этого не произойдет, то они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.