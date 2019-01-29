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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Майдан в Венесуэле: яркие параллели между Мадуро и Януковичем

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      Венесуэльцы в 2019 году, как и украинцы в 2014, вышли на улицы своих городов, чтобы вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Верные Мадуро силовики, как и "Беркут" при Януковиче пять лет назад, ответили насилием и пулями в сторону протестующих.

      Массовые протесты и жертвы

      За несколько недель протестов в Киеве больше сотни украинцев отдали жизнь за демократическое будущее страны в Европе.

      Как реагировал мир на протесты в Венесуэле – читайте в материале 24 канала

      В Венесуэле за неделю с начала массовых акций протеста погибли более 35 человек – по официальным данным. Представители оппозиции заявляют, что на самом деле жертв может быть больше.

      Майдан 2014
      Украина в 2014

      Кто такой Николас Мадуро? Мадуро, как и Янукович, начинал свой путь во власть с низов. Он работал водителем автобуса в Каракасе, столице Венесуэлы. Впоследствии провел год в центре политического обучения для коммунистической молодежи на Кубе. В конце 90-х присоединился к Уго Чавесу, который в 2002 году возглавил страну. После его смерти в 2013 Мадуро перенял власть в стране, а в начале 2018 закрепил свой статус официально. Несмотря на то, что демократические страны результаты выборов не признали, в начале 2019 года Мадуро решил принести президентскую присягу.

      Венесуела 2019
      Венесуэла в 2019

      Друзья Путина

      Как и украинский президент-беглец, венесуэльский узурпатор – большой друг Путина. Поэтому когда в Венесуэле начались массовые акции протеста, в Москве поспешили обвинить США в помощи попытке переворота в стране.

      Путін Мадуро
      Янукович – большой друг Путина, даже переехал поближе к нему

      Кремль ищет виновных, так как боится потерять свое влияние в Венесуэле и деньги, инвестированные в экономику страны: десять лет Россия давала кредиты Каракасу на 17 миллиардов долларов, а "Роснефть" имеет лицензию на разработку нефтяных месторождений в Патао и Мехильонесе на 30 лет.

      Мадуро
      Путин любит Мадуро не меньше, чем любил Януковича

      Поддержка оружием

      В 2012 году российские военные передали венесуэльским коллегам 92 модернизированных танка Т-72. Через год поставили 123 БМП-3Б. В 2010 году в Венесуэле начал работу завод по производству автоматов Калашникова, построенный россиянами. Кроме того в планах Москвы поставить своим венесуэльским друзьям истребители СУ-30 и два дивизиона ЗРК С-300. Сколько российского оружия на украинском Донбассе – не стоит и говорить.

      Что происходит в Венесуэле:

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      Побег в Россию

      В Венесуэлу вылетел российский самолет компании "Нордвинд Эйрлайнс". Ранее самолеты этого перевозчика никогда не совершали перелеты в Венесуэлу. Российские независимые журналисты сообщили, что судно отправилось в путешествие пустым. Но пока неизвестно, вылетел ли Боинг за Мадуро, или за россиянами, которые находятся в латиноамериканской стране. Впрочем, точно известно, что пять лет назад Путин уже спасал подобным образом своего другого политического друга – Януковича.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Венесуэла Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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