Майдан в Венесуэле: яркие параллели между Мадуро и Януковичем
Венесуэльцы в 2019 году, как и украинцы в 2014, вышли на улицы своих городов, чтобы вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку. Верные Мадуро силовики, как и "Беркут" при Януковиче пять лет назад, ответили насилием и пулями в сторону протестующих.
Массовые протесты и жертвы
За несколько недель протестов в Киеве больше сотни украинцев отдали жизнь за демократическое будущее страны в Европе.
Как реагировал мир на протесты в Венесуэле – читайте в материале 24 канала
В Венесуэле за неделю с начала массовых акций протеста погибли более 35 человек – по официальным данным. Представители оппозиции заявляют, что на самом деле жертв может быть больше.
Украина в 2014
Кто такой Николас Мадуро? Мадуро, как и Янукович, начинал свой путь во власть с низов. Он работал водителем автобуса в Каракасе, столице Венесуэлы. Впоследствии провел год в центре политического обучения для коммунистической молодежи на Кубе. В конце 90-х присоединился к Уго Чавесу, который в 2002 году возглавил страну. После его смерти в 2013 Мадуро перенял власть в стране, а в начале 2018 закрепил свой статус официально. Несмотря на то, что демократические страны результаты выборов не признали, в начале 2019 года Мадуро решил принести президентскую присягу.
Венесуэла в 2019
Друзья Путина
Как и украинский президент-беглец, венесуэльский узурпатор – большой друг Путина. Поэтому когда в Венесуэле начались массовые акции протеста, в Москве поспешили обвинить США в помощи попытке переворота в стране.
Янукович – большой друг Путина, даже переехал поближе к нему
Кремль ищет виновных, так как боится потерять свое влияние в Венесуэле и деньги, инвестированные в экономику страны: десять лет Россия давала кредиты Каракасу на 17 миллиардов долларов, а "Роснефть" имеет лицензию на разработку нефтяных месторождений в Патао и Мехильонесе на 30 лет.
Путин любит Мадуро не меньше, чем любил Януковича
Поддержка оружием
В 2012 году российские военные передали венесуэльским коллегам 92 модернизированных танка Т-72. Через год поставили 123 БМП-3Б. В 2010 году в Венесуэле начал работу завод по производству автоматов Калашникова, построенный россиянами. Кроме того в планах Москвы поставить своим венесуэльским друзьям истребители СУ-30 и два дивизиона ЗРК С-300. Сколько российского оружия на украинском Донбассе – не стоит и говорить.
Что происходит в Венесуэле:
- 23 января протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
- На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Стало также известно, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах). В России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 35 человек. Также известно, что задержали около 900 активистов.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро? За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехали почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.
Побег в Россию
В Венесуэлу вылетел российский самолет компании "Нордвинд Эйрлайнс". Ранее самолеты этого перевозчика никогда не совершали перелеты в Венесуэлу. Российские независимые журналисты сообщили, что судно отправилось в путешествие пустым. Но пока неизвестно, вылетел ли Боинг за Мадуро, или за россиянами, которые находятся в латиноамериканской стране. Впрочем, точно известно, что пять лет назад Путин уже спасал подобным образом своего другого политического друга – Януковича.