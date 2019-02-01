Ще одна країна відмовилася визнавати Гуайдо президентом Венесуели

Італія відмовилася визнавати Хуана Гуайдо виконуючим обов'язки президента Венесуели, оскільки вважає неможливим зовнішнє втручання у внутрішні справи іншої країни.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано у інтерв'ю телеканалу TV2000.

Читайте також: Російський літак, що вилетів з Венесуели, приземлився у Москві: деталі

Італія не визнає Гуайдо, тому що ми категорично проти того, щоб якась країна за підтримки третіх країн визначала внутрішню політику іншої країни. Це називається принципом невтручання, і він підтримується ООН,

– заявив Ді Стефано.

Він також пояснив, що головне завдання зараз – уникнути війни і повторення "лівійського сценарію", коли був повалений Муаммар Каддафі. Коментуючи резолюцію Європарламенту Ді Стефано наголосив, що зараз всі визнають помилки, зроблені у Лівії і тому не можна допустити, щоб це повторилося у Венесуелі.

У четвер Європарламент ухвалив резолюцію щодо Венесуели, яка визнає лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов'язки президента країни і закликає до цього країни – члени Євросоюзу. Представники правлячого італійського "Руху 5 зірок" висловилися проти, тоді як депутати від коаліційної "Ліги" утрималися. Глави МЗС ЄС на зустрічі в Бухаресті у четвер не прийняли спільного рішення щодо визнання Гуайдо тимчасовим президентом, вказавши, однак, що цей крок має право зробити кожна з 28 країн ЄС окремо.

Країни Європи, серед яких Великобританія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди і Франція, 26 січня заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, закликавши Ніколаса Мадуро оголосити про проведення виборів протягом восьми днів. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор і Туреччина. Генсек ООН закликав до діалогу для розв'язання кризи.

Що відбувається у Венесуелі: