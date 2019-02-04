"Венесуэла уже сделала все свои выборы": Мадуро не согласился на ультиматум стран ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наотрез отказался проводить досрочные президентские выборы, как того требовали страны Евросоюза.

ЕС накануне поставил Мадуро ультиматум – или провести повторные выборы, или же они признают временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

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По данным PressTV, сам Мадуро убежден, что Запад таким образом пытается загнать его в тупик и не исключает вероятности гражданской войны.

Венесуэла уже сделала все свои выборы. Никто в мире не может прийти и отказаться от нашей Конституции и попробовать ввести ультиматумы. Мы просим, ​​чтобы никто не вмешивался во внутренние дела нашей страны, и мы готовимся защищать нашу страну,

– отметил Мадуро.

Отметим, что его противника Хуана Гуайдо страны Европы, среди которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, уже признали временным президентом.

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Что происходит в Венесуэле:

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?

За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехали почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.