"Венесуэла уже сделала все свои выборы": Мадуро не согласился на ультиматум стран ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро наотрез отказался проводить досрочные президентские выборы, как того требовали страны Евросоюза.
ЕС накануне поставил Мадуро ультиматум – или провести повторные выборы, или же они признают временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.
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По данным PressTV, сам Мадуро убежден, что Запад таким образом пытается загнать его в тупик и не исключает вероятности гражданской войны.
Венесуэла уже сделала все свои выборы. Никто в мире не может прийти и отказаться от нашей Конституции и попробовать ввести ультиматумы. Мы просим, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела нашей страны, и мы готовимся защищать нашу страну,
– отметил Мадуро.
Отметим, что его противника Хуана Гуайдо страны Европы, среди которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, уже признали временным президентом.
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Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли не менее 35 человек, задержали около 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехали почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.