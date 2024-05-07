Такое предположение озвучил глава службы военной контрразведки (SKW) Польши Ярослав Стружик. По его словам, никто сейчас не может назвать дату начала возможной российской агрессии.

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Путин уже готов

Очевидно все прогнозы аналитических центров, которые не имеют полной информации, основываются лишь на определенных предположениях.

Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из балтийских стран, например, зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов,

– объяснил Ярослав Стружик.

Он признал, что это является вопросом намерений Путина. В то же время то, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Кремлю, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей.

Ярослав Стружик также положительно высказался о действиях предыдущего польского правительства в вопросе закупки вооружения. Он отметил, что хотя это осуществлялось с опозданием, возможности Польши по сдерживанию агрессора растут.

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