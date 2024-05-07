Такое предположение озвучил глава службы военной контрразведки (SKW) Польши Ярослав Стружик. По его словам, никто сейчас не может назвать дату начала возможной российской агрессии.
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Путин уже готов
Очевидно все прогнозы аналитических центров, которые не имеют полной информации, основываются лишь на определенных предположениях.
Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из балтийских стран, например, зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов,
– объяснил Ярослав Стружик.
Он признал, что это является вопросом намерений Путина. В то же время то, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Кремлю, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей.
Ярослав Стружик также положительно высказался о действиях предыдущего польского правительства в вопросе закупки вооружения. Он отметил, что хотя это осуществлялось с опозданием, возможности Польши по сдерживанию агрессора растут.
Кремль планирует провести учения с ядерным оружием
- Владимир Путин поручил своим генштабам вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Враг планирует привлечь силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот.
- Россияне аргументируют свои ядерные угрозы необходимостью поддержания готовности личного состава оккупационной армии осуществлять ответ на "угрозы и провокационные заявления" и для "обеспечения территориальной целостности и суверенитета".
- Дмитрий Медведев тоже не обошел возможности пригрозить Западу ядерным оружием. Заместитель председателя совета безопасности России повторил слова Путина о "необходимости отвечать Западу".