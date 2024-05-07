Таке припущення озвучив голова служби військової контррозвідки (SKW) Польщі Ярослав Стружик. За його словами, ніхто зараз не може назвати дату початку можливої російської агресії.

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Путін вже готовий

Вочевидь усі прогнози аналітичних центрів, які не мають повної інформації, ґрунтуються лише на певних припущеннях.

Путін, звісно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з балтійських країн, наприклад, зайти в знамениту Нарву або висадитися на одному зі шведських островів,

– пояснив Ярослав Стружик.

Він визнав, що це є питанням намірів Путіна. Водночас те, що Захід робить разом для підтримки України, показує Кремлю, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою.

Ярослав Стружик також позитивно висловився щодо дій попереднього польського уряду в питанні закупівлі озброєння. Він зазначив, що хоча це здійснювалося із запізненням, можливості Польщі зі стримування агресора зростають.

Кремль планує провести навчання з ядерною зброєю