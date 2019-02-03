Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу

Президент Америки Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.

Такое заявление сделал президент США в программе "Face the Nation" на CBS, сообщает сайт The Hill.

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На вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, Дональд Трамп ответил: "Ну, я бы не хотел этого говорить, но это возможно".

Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече несколько месяцев назад, но Трамп отклонил ее. Свой отказ Трамп объяснил так: "я решил, что не стоит этого делать, поскольку в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей.

Что происходит в Венесуэле:

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.