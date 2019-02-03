20:24
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу

      122 Читати новину українською
      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Америки Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.

      Такое заявление сделал президент США в программе "Face the Nation" на CBS, сообщает сайт The Hill.

      Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной – читайте в материале 24 канала

      На вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, Дональд Трамп ответил: "Ну, я бы не хотел этого говорить, но это возможно".

      Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече несколько месяцев назад, но Трамп отклонил ее. Свой отказ Трамп объяснил так: "я решил, что не стоит этого делать, поскольку в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей.

      Что происходит в Венесуэле:

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Протесты Венесуэла
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: зеленый Вилкул, флешмоб с ледяными штанами и кот-разбойник на футболе
      33
      Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели
      223
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сегодня , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 206
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сегодня , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 170
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сегодня , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 259
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Неприкосновенность в странах Запада: когда арестовывают нардепов
       19 октября 2017 , 10:06
      В Германии призывают закрыть сайт "Миротворец": известно почему
       19 ноября 2018 , 23:48
      Из-за мощного снегопада в Италии в пробках остановились тысячи автомобилей: фото, видео
       сегодня , 22:30
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук