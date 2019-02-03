Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу
Президент Америки Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.
Такое заявление сделал президент США в программе "Face the Nation" на CBS, сообщает сайт The Hill.
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На вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, Дональд Трамп ответил: "Ну, я бы не хотел этого говорить, но это возможно".
Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече несколько месяцев назад, но Трамп отклонил ее. Свой отказ Трамп объяснил так: "я решил, что не стоит этого делать, поскольку в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей.
Что происходит в Венесуэле:
- 23 января 2019 года протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, а свою поддержку оппозиционному лидеру выразили США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
- На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- На подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах), в России же все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией погибло по меньшей мере 35 человек, задержали около 900 активистов.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.
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