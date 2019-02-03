Трамп заявив про можливість воєнного втручання у Венесуелу
Президент Америки Дональд Трамп не відкидає військового втручання США у Венесуелу, де розпочалася нова хвиля протестів людей, які вимагають від Ніколаса Мадуро піти у відставку.
Таку заяву зробив президент США у програмі "Face the Nation" на CBS, повідомляє сайт The Hill.
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На запитання щодо можливого застосування військової сили у Венесуелі, Дональд Трамп відповів: "Ну, я би не хотів цього говорити, але це можливо".
Він також повідомив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро просив його про зустріч кілька місяців тому, але Трамп відхилив її. Свою відмову Трамп пояснив так: "я вирішив, що не варто цього робити, оскільки у Венесуелі відбувається дуже багато жахливих речей.
Що відбувається у Венесуелі:
- 23 січня 2019 року протестувальники вийшли на багатотисячний мітинг із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, а свою підтримку опозиційному лідеру висловили США, Канада, Бразилія, Парагвай, Колумбія, Перу, Чилі, Україна, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія і Франція.
- На бік Мадуро став очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- На підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", аби охороняти диктатора від протестувальників (цю інформацію 24 каналу підтвердили в українських правоохоронних органах), у Росії ж все заперечують.
- В ході протестів та сутичок із поліцією загинуло щонайменше 35 людей, затримали близько 900 активістів.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.