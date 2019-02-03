Трамп заявив про можливість воєнного втручання у Венесуелу

Президент Америки Дональд Трамп не відкидає військового втручання США у Венесуелу, де розпочалася нова хвиля протестів людей, які вимагають від Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Таку заяву зробив президент США у програмі "Face the Nation" на CBS, повідомляє сайт The Hill.

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На запитання щодо можливого застосування військової сили у Венесуелі, Дональд Трамп відповів: "Ну, я би не хотів цього говорити, але це можливо".

Він також повідомив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро просив його про зустріч кілька місяців тому, але Трамп відхилив її. Свою відмову Трамп пояснив так: "я вирішив, що не варто цього робити, оскільки у Венесуелі відбувається дуже багато жахливих речей.

Що відбувається у Венесуелі:

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.