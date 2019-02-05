Канада отказала в аккредитации кремлевским пропагандистам: детали инцидента
Министерство иностранных дел Канады не допустило российских пропагандистов к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве. В частности, говорится о журналистах с информационных агентств "Спутник", "РИА-Новости".
Кроме них, на мероприятие не пустили также журналистов пропагандистского ресурса Венесуэлы – teleSur. Отметим, что на заседании лимской группы дипломаты рассматривали пути разрешения кризиса в Венесуэле. Также страны-участники сообщества признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, передает "Укринформ".
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Что такое "лимская группа?"
Международное сообщество, в которое входят государства Западного полушария, в частности: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гайана и Сент-Люсия.
Во время встречи в Канаде 4 февраля министры иностранных дел 12 стран Северной и Южной Америки "подтвердили полную поддержку Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призвали к немедленному проведению свободных и честных выборов". Участие в этом заседании не взяли Мексика и Гайана – у них другие взгляды на ситуацию в Венесуэле.
Добавим, что МИД Канады не допустил к освещению встречи даже корреспондента российского ТАСС, который имеет постоянную аккредитацию при парламенте страны.
В России поспешили назвать решение канадского ведомства политически мотивированным, а также заявили, что это – целенаправленная травля и преследование журналистов.
Решение МИД Канады отказать российским СМИ в аккредитации на состоявшемся в Оттаве заседании так называемой Лимской группы представляется позорным и заслуживает решительного осуждения,
– заявили российские дипломаты.
Отметим, что официальная Москва признает диктатора Венесуэлы действительным и действующим президентом страны. Такой же позиции придерживается Беларусь.
В свою очередь, главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.