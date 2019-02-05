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      Канада отказала в аккредитации кремлевским пропагандистам: детали инцидента

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      Заседание "лимской группы" в Оттаве
      Заседание "лимской группы" в Оттаве / фото – twitter МЗС Канады

      Министерство иностранных дел Канады не допустило российских пропагандистов к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве. В частности, говорится о журналистах с информационных агентств "Спутник", "РИА-Новости".

      Кроме них, на мероприятие не пустили также журналистов пропагандистского ресурса Венесуэлы – teleSur. Отметим, что на заседании лимской группы дипломаты рассматривали пути разрешения кризиса в Венесуэле. Также страны-участники сообщества признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, передает "Укринформ".

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      Что такое "лимская группа?"
      Международное сообщество, в которое входят государства Западного полушария, в частности: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гайана и Сент-Люсия.

      Во время встречи в Канаде 4 февраля министры иностранных дел 12 стран Северной и Южной Америки "подтвердили полную поддержку Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призвали к немедленному проведению свободных и честных выборов". Участие в этом заседании не взяли Мексика и Гайана – у них другие взгляды на ситуацию в Венесуэле.

      Добавим, что МИД Канады не допустил к освещению встречи даже корреспондента российского ТАСС, который имеет постоянную аккредитацию при парламенте страны.

      В России поспешили назвать решение канадского ведомства политически мотивированным, а также заявили, что это – целенаправленная травля и преследование журналистов.

      Решение МИД Канады отказать российским СМИ в аккредитации на состоявшемся в Оттаве заседании так называемой Лимской группы представляется позорным и заслуживает решительного осуждения,
      – заявили российские дипломаты.

      Отметим, что официальная Москва признает диктатора Венесуэлы действительным и действующим президентом страны. Такой же позиции придерживается Беларусь.

      В свою очередь, главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы.

      Что происходит в Венесуэле?

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Венесуэла Российская пропаганда Канада
      Источник: 24 Канал
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