Протесты в Венесуэле: Украина признала Гуайдо легитимным

Украина признала венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти страны. Отечественное МИД считает, что в силах оппозиционера организовать и провести демократические президентские выборы в Венесуэле.

Сейчас главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы. В свою очередь, диктатор Николас Мадуро отказывается проводить досрочные президентские выборы, как того требуют страны ЕС.

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Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократического избранного органа власти Венесуэлы – Национальной Ассамблеи, а также – лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране,

– сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко "Интерфаксу".

Как отметили в МИД, Украина призывает власти Венесуэлы сделать все возможное для разрешения кризиса не силовым методом.

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