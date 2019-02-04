00:03
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Протесты в Венесуэле: Украина признала Гуайдо легитимным

      75 Читати новину українською
      Хуан Гуайдо
      Хуан Гуайдо / BBC

      Украина признала венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти страны. Отечественное МИД считает, что в силах оппозиционера организовать и провести демократические президентские выборы в Венесуэле.

      Сейчас главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы. В свою очередь, диктатор Николас Мадуро отказывается проводить досрочные президентские выборы, как того требуют страны ЕС.

      Читайте также: Президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле

      Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократического избранного органа власти Венесуэлы – Национальной Ассамблеи, а также – лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране,
      – сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко "Интерфаксу".

      Как отметили в МИД, Украина призывает власти Венесуэлы сделать все возможное для разрешения кризиса не силовым методом.

      Что происходит в Венесуэле?

      Теги: Протесты Венесуэла МИД Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 4 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
      4 февраля , 22:20 Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
      513
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 февраля , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 1425
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      4 февраля , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      143
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 февраля , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 319
      Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые крайне необходимо увидеть
      4 февраля , 20:31 Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые крайне необходимо увидеть
      Наталія Печерська 109
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения
       2 мая 2016 , 10:18
      Политолог рассказал про слабые места России в 2017 году
       3 января 2017 , 09:54
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук