Протесты в Венесуэле: Украина признала Гуайдо легитимным
Украина признала венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти страны. Отечественное МИД считает, что в силах оппозиционера организовать и провести демократические президентские выборы в Венесуэле.
Сейчас главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы и Великобритании заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы. В свою очередь, диктатор Николас Мадуро отказывается проводить досрочные президентские выборы, как того требуют страны ЕС.
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Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократического избранного органа власти Венесуэлы – Национальной Ассамблеи, а также – лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране,
– сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко "Интерфаксу".
Как отметили в МИД, Украина призывает власти Венесуэлы сделать все возможное для разрешения кризиса не силовым методом.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили немало стран мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.