Протести у Венесуелі: Україна визнала Гуайдо легітимним
Україна визнала венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади країни. Вітчизняне МЗС вважає, що у силах опозиціонера організувати та провести демократичні президентські вибори у Венесуелі.
Наразі глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели. Своєю чергою, диктатор Ніколас Мадуро відмовляється проводити дострокові президентські вибори, як того вимагають країни ЄС.
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Україна визнає Хуана Гуайдо главою єдиного демократичного обраного органу влади Венесуели – Національної Асамблеї, а також – лідером демократичної опозиції. Тому від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні,
– повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко "Інтерфаксу".
Як зазначили у МЗС, Україна закликає владу Венесуели зробити усе можливе для вирішення кризи не силовим методом.
Що відбувається у Венесуелі?
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.
- 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
Відео: що відбувається у Венесуелі