Протести у Венесуелі: Україна визнала Гуайдо легітимним

Україна визнала венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади країни. Вітчизняне МЗС вважає, що у силах опозиціонера організувати та провести демократичні президентські вибори у Венесуелі.

Наразі глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели. Своєю чергою, диктатор Ніколас Мадуро відмовляється проводити дострокові президентські вибори, як того вимагають країни ЄС.

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Україна визнає Хуана Гуайдо главою єдиного демократичного обраного органу влади Венесуели – Національної Асамблеї, а також – лідером демократичної опозиції. Тому від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні,

– повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко "Інтерфаксу".

Як зазначили у МЗС, Україна закликає владу Венесуели зробити усе можливе для вирішення кризи не силовим методом.

Що відбувається у Венесуелі?

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