23:49
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Протести у Венесуелі: Україна визнала Гуайдо легітимним

      379 Читать новость на русском
      Хуан Гуайдо
      Хуан Гуайдо / BBC

      Україна визнала венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо главою єдиного демократично обраного органу влади країни. Вітчизняне МЗС вважає, що у силах опозиціонера організувати та провести демократичні президентські вибори у Венесуелі.

      Наразі глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви та Великобританії заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели. Своєю чергою, диктатор Ніколас Мадуро відмовляється проводити дострокові президентські вибори, як того вимагають країни ЄС.

      Читайте також: Президенти США та Колумбії зустрінуться у лютому для обговорення ситуації у Венесуелі

      Україна визнає Хуана Гуайдо главою єдиного демократичного обраного органу влади Венесуели – Національної Асамблеї, а також – лідером демократичної опозиції. Тому від нього та інших керівників політичних сил Венесуели залежить повернення до демократичного управління в країні,
      – повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко "Інтерфаксу".

      Як зазначили у МЗС, Україна закликає владу Венесуели зробити усе можливе для вирішення кризи не силовим методом.

      Що відбувається у Венесуелі?

      Відео: що відбувається у Венесуелі

       

      Теги: Венесуела Протести Новини політики МЗС України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      сьогодні , 22:12 Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      2573
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      сьогодні , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 1347
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      880
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      сьогодні , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 312
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      сьогодні , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 300
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук