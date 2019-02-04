Президенти США та Колумбії зустрінуться у лютому для обговорення ситуації у Венесуелі

Зустріч між Іваном Дуке та Дональдом Трампом пройде у Білому домі в період з 13 по 15 лютого. Очікується, що основною темою для обговорення стане кризова ситуація у Венесуелі. Крім цього, Дуке і Трамп обговорять боротьбу з тероризмом, наркотиками, корупцією та міжнародною злочинністю.

Радіо Caracol повідомило про це з посиланням на джерела в уряді Колумбії.

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Зазначається, що глава Колумбії візьме участь у позачерговій сесії Організації американських держав та зустрінеться з членами Конгресу.

Ситуація у Венесуелі загострюється. Ніколас Мадуро заявив про те, що не збирається дотримуватися ультиматуму, який висунула європейська спільнота, та не проводитиме дострокові вибори в країні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, під час інтерв'ю телеканалу CBS у програмі "Face the Nation", заявив про те, що не відкидає військового втручання США у Венесуелу, де розпочалася нова хвиля протестів людей, які вимагають від Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Що відбувається у Венесуелі:

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.