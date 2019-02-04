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      Президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле

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      Иван Дуке и Дональд Трамп
      Иван Дуке и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Встреча между Иваном Дуке и Дональдом Трампом пройдет в Белом доме в период с 13 по 15 февраля. Ожидается, что основной темой для обсуждения станет кризисная ситуация в Венесуэле. Кроме этого, Дуке и Трамп обсудят борьбу с терроризмом, наркотиками, коррупцией и международной преступностью.

      Радио Caracol сообщил об этом со ссылкой на источники в правительстве Колумбии.

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      Отмечается, что глава Колумбии примет участие во внеочередной сессии Организации американских государств и встретится с членами Конгресса.

      Ситуация в Венесуэле обостряется. Николас Мадуро заявил о том, что не собирается соблюдать ультиматума, который выдвинуло европейское сообщество, и не будет проводить досрочные выборы в стране.

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, во время интервью телеканалу CBS в программе "Face the Nation", заявил о том, что не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.

      В Венесуэле сразу же отреагировали на такое заявление Трампа. Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса обвинил лидера США в том, что таким заявлением он фактически признает, что именно он стоит во главе государственного переворота и венесуэльская оппозиция находится под контролем Трампа.

      Что происходит в Венесуэле:

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Венесуэла Колумбия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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