Президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле
Встреча между Иваном Дуке и Дональдом Трампом пройдет в Белом доме в период с 13 по 15 февраля. Ожидается, что основной темой для обсуждения станет кризисная ситуация в Венесуэле. Кроме этого, Дуке и Трамп обсудят борьбу с терроризмом, наркотиками, коррупцией и международной преступностью.
Радио Caracol сообщил об этом со ссылкой на источники в правительстве Колумбии.
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Отмечается, что глава Колумбии примет участие во внеочередной сессии Организации американских государств и встретится с членами Конгресса.
Ситуация в Венесуэле обостряется. Николас Мадуро заявил о том, что не собирается соблюдать ультиматума, который выдвинуло европейское сообщество, и не будет проводить досрочные выборы в стране.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, во время интервью телеканалу CBS в программе "Face the Nation", заявил о том, что не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.
В Венесуэле сразу же отреагировали на такое заявление Трампа. Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса обвинил лидера США в том, что таким заявлением он фактически признает, что именно он стоит во главе государственного переворота и венесуэльская оппозиция находится под контролем Трампа.
Что происходит в Венесуэле:
- 23 января 2019 года протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, а свою поддержку оппозиционному лидеру выразили США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
- На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- На подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах), в России же все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией погибло по меньшей мере 35 человек, задержали около 900 активистов.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.