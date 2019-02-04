Президенты США и Колумбии встретятся в феврале для обсуждения ситуации в Венесуэле

Встреча между Иваном Дуке и Дональдом Трампом пройдет в Белом доме в период с 13 по 15 февраля. Ожидается, что основной темой для обсуждения станет кризисная ситуация в Венесуэле. Кроме этого, Дуке и Трамп обсудят борьбу с терроризмом, наркотиками, коррупцией и международной преступностью.

Радио Caracol сообщил об этом со ссылкой на источники в правительстве Колумбии.

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Отмечается, что глава Колумбии примет участие во внеочередной сессии Организации американских государств и встретится с членами Конгресса.

Ситуация в Венесуэле обостряется. Николас Мадуро заявил о том, что не собирается соблюдать ультиматума, который выдвинуло европейское сообщество, и не будет проводить досрочные выборы в стране.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, во время интервью телеканалу CBS в программе "Face the Nation", заявил о том, что не исключает военного вмешательства США в Венесуэлу, где началась новая волна протестов людей, которые требуют от Николаса Мадуро уйти в отставку.

В Венесуэле сразу же отреагировали на такое заявление Трампа. Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса обвинил лидера США в том, что таким заявлением он фактически признает, что именно он стоит во главе государственного переворота и венесуэльская оппозиция находится под контролем Трампа.

.@realDonaldTrump confirma que está al frente del Golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. ¡No se equivoquen! https://t.co/wNvsTguiWe — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 лютого 2019 р.

Что происходит в Венесуэле:

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.