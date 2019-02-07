Пропагандист Киселёв солгал про осужденного в Германии племянника-боевика

Российский пропагандист Дмитрий Киселёв солгал о племяннике Сергее, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. За это его в Германии якобы осудили за терроризм.

Однако в министерстве юстиции Германии это заявление опровергли, сообщает телеканал OstWest.

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24 канал писал, что Киселев при этом убеждал, что его племянник присоединился к оккупантам добровольно да еще и получил от них медаль за свои действия.

Человек по имени Сергей Киселев не обвинялся по статье "терроризм" или по любой другой статье, связанной с террористическими действиями,

– сообщили в ведомстве на запрос телеканала.

При этом в министерстве отметили, что племянник Киселева может отбывать наказание за хранение оружия, убийство или другое преступление.

Кто такой Дмитрий Киселев?

Дмитрий Киселев – известный российский пропагандист, заместитель генерального директора всероссийской государственной ТРК, а также генеральный директор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня". Это все дает ему отличные возможности осуществлять активную пропутинскую пропаганду. В частности, он "прославился" своей позицией относительно Украины – Евромайдана, оккупации Крыма и войны на Донбассе, а также пропагандой гомофобии.



Активный сторонник Путина также часто критикует США. Служба безопасности Украины 4 июля 2014 года открыла уголовное производство в отношении Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". Тогда глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Киселев финансирует сепаратизм в Восточной Украине стпомощью Международного института прессы, который возглавляет российский журналист. Сам Киселев считает обвинения против себя "продолжением фантазий нациков".



В сентябре 2015 года Дмитрия Киселева внесли в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.