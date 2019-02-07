"Нацисты": кремлевские пропагандисты устроили очередную истерику в эфире из-за Украины

Российские пропагандисты устроили очередную истерику в прямом эфире из-за Украины. Да, журналист Евгений Попов заявил, что переименование улиц и декоммунизация является первым шагом к превращению страны в нацистскую.

Далее Попов начал лелеять собственные иллюзии о том, что скоро все украинцы будут носить немецкую форму и строить концлагеря. Все эти заявления прозвучали в эфире программы "60 минут", ведущей которой является одиозная Ольга Скабеева.

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Именно Скабеева неоднократно провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ, рассказывала о дефиците соли в Украине во время военного положения и брала интервью у мертвой студентки колледжа в Керчи.

Сначала улица, потом – школа, город, лычки СС начнете носить. Дальше – концлагеря начнете ставить, а потом – воевать. Если какая-то поганка называет именем соратника или офицера СС улицу, значит он – враг,

– заявил в программе Скабеевои Попов.

Кроме того, с пропагандистами связывалась скандальная мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной, Елена. Она, чтобы угодить российскому СМИ, рассказывала о том, что "националистов в Украине не много, но они правят балом".

Что такое декоммунизация?Это процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и с новой силой активизировался во время Революции Достоинства. Процесс декоммунизации узаконен принятым Радой в 2015 году пакетом законов.