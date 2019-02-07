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      "Нацисты": кремлевские пропагандисты устроили очередную истерику в эфире из-за Украины

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      Пропагандист Попов и соведущая Ольга Скабеевая
      Пропагандист Попов и соведущая Ольга Скабеевая / Скриншот с видео

      Российские пропагандисты устроили очередную истерику в прямом эфире из-за Украины. Да, журналист Евгений Попов заявил, что переименование улиц и декоммунизация является первым шагом к превращению страны в нацистскую.

      Далее Попов начал лелеять собственные иллюзии о том, что скоро все украинцы будут носить немецкую форму и строить концлагеря. Все эти заявления прозвучали в эфире программы "60 минут", ведущей которой является одиозная Ольга Скабеева.

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      Именно Скабеева неоднократно провоцировала украинскую делегацию в ПАСЕ, рассказывала о дефиците соли в Украине во время военного положения и брала интервью у мертвой студентки колледжа в Керчи.

      Сначала улица, потом – школа, город, лычки СС начнете носить. Дальше концлагеря начнете ставить, а потом воевать. Если какая-то поганка называет именем соратника или офицера СС улицу, значит он – враг,
      заявил в программе Скабеевои Попов.

      Кроме того, с пропагандистами связывалась скандальная мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной, Елена. Она, чтобы угодить российскому СМИ, рассказывала о том, что "националистов в Украине не много, но они правят балом".

      Что такое декоммунизация?Это процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и с новой силой активизировался во время Революции Достоинства. Процесс декоммунизации узаконен принятым Радой в 2015 году пакетом законов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Декоммунизация Украина – Россия Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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