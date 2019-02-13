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      Какие самые большие проблемы выборов президента Украины

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      Какие самые большие проблемы выборов президента Украины
      Какие самые большие проблемы выборов президента Украины / Фото из открытых источников

      Крупнейшими проблемами выборов президента Украины 2019 года являются незаконная агитация, теневые деньги и война между штабами кандидатов на главный пост в стране.

      "На этих выборах мы можем увидеть около миллиона граждан, чья работа будет оплачиваться наличными. То есть 2 работника на участке – это уже до 60 тысяч человек. Умножаем на 5 кандидатов, которые могут обеспечить подобную работу – мы уже получим количество граждан, которые равны областному центру", – пояснил в телеэфире председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, как штабы кандидатов используют теневые деньги.

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      Незаконная агитация и теневые средства – это проблема номер один. Проблема номер 2 – война между штабами. Я уже вижу, когда штабы друг с другом соревнуются в количестве фактов нарушений о подкупе избирателей,
      – добавил Кошель.

      При этом украинские законы о выборах определяют нарушения на парламентских и президентских выборах по-разному.

      "Закон предусматривает, что любая выплата, то есть нет нижней границы, условно говоря, чашка с символикой партии, которую на парламентских выборах мы считаем сувениром, на президентских выборах закон говорит, что это подкуп", – рассказал глава "Комитета избирателей Украины" .

      2 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла ряд уголовных дел по нарушениям накануне выборов.

      А 10 февраля стало известно о первой попытке подкупить избирателя. Так, в Харькове пенсионеру предложили продать его голос на выборах, но мужчина заявил об этом в полицию, которая открыла дело. По факту попытки подкупа избирателя полиция открыла уголовное производство.

      коли вибори президента України 2019

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Нарушения на выборах Деньги
      Источник: 24 канал
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