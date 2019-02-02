Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей

В Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла 9 уголовных дел по нарушениям накануне выборов.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается... На данный момент уже зарегистрировано 9 уголовных производств, в частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и другие", – рассказал на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он заверил, что на участках для голосования никто не сможет подменять силы МВД в их ключевых функциях.

"Ни полиция, ни МВД ничего не боятся, в Украине нет сил, которые могут пошатнуть украинскую государственность", – сказал министр.

14 января Аваков пообещал, что все кандидаты на пост президента Украины получат защиту, но не преференции.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.