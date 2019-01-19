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      Аваков рассказал, как МВД будет реагировать на обращения о нарушении избирательного процесса

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 Канал

      В МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.

      Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

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      В этой группе задействованы штатные работники министерства, работу которых координируют советники министра Иван Стойко, Владимир Филенко, Иван Варченко, Михаил Апостол – очень опытные и компетентные специалисты в вопросах проведения выборов, в момент проведения выборов принципиально аполитичны и беспристрастные по любому кандидата,
      – написал министр.

      вибори 2019, Аваков, порушення виборчого процесу
      МВД будет реагировать на обращения о нарушении избирательного процесса по такой схеме

      Аваков сообщил также, что дополнительно в НПУ будет действовать собственный мониторинг избирательного процесса, которым будет заниматься Департамент оперативной поддержки Нацполиции.

      "Принцип, который мы намерены реализовать в рамках этой системы Вы обращаетесь с заявлением о нарушении избирательного процесса – мы проверяем. Если есть нарушения – реакция правоохранительных органов и ЦИК", – заявил Аваков.

      Теги: Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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