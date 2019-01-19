Аваков рассказал, как МВД будет реагировать на обращения о нарушении избирательного процесса
В МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.
Об этом глава МВД Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
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В этой группе задействованы штатные работники министерства, работу которых координируют советники министра Иван Стойко, Владимир Филенко, Иван Варченко, Михаил Апостол – очень опытные и компетентные специалисты в вопросах проведения выборов, в момент проведения выборов принципиально аполитичны и беспристрастные по любому кандидата,
– написал министр.
МВД будет реагировать на обращения о нарушении избирательного процесса по такой схеме
Аваков сообщил также, что дополнительно в НПУ будет действовать собственный мониторинг избирательного процесса, которым будет заниматься Департамент оперативной поддержки Нацполиции.
"Принцип, который мы намерены реализовать в рамках этой системы Вы обращаетесь с заявлением о нарушении избирательного процесса – мы проверяем. Если есть нарушения – реакция правоохранительных органов и ЦИК", – заявил Аваков.
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