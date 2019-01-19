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      Аваков розповів, як МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу

      30 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 Канал

      У МВС створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадських організацій, а також повідомленнями в ЗМІ і соцмережах.

      Про це глава МВС Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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      У цій групі задіяні штатні працівники міністерства, роботу яких координують радники міністра: Іван Стойко, Володимир Філенко, Іван Варченко, Михайло Апостол – дуже досвідчені і компетентні фахівці в питаннях проведення виборів, в момент проведення виборів принципово аполітичні і неупереджені щодо будь-якого кандидата,
      – написав міністр.

      вибори 2019, Аваков, порушення виборчого процесу
      МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу за такою схемою

      Аваков повідомив також, що додатково в НПУ буде діяти власний моніторинг виборчого процесу, яким буде займатися Департамент оперативної підтримки Нацполіції.

      "Принцип, який ми маємо намір реалізувати в рамках цієї системи: Ви звертаєтеся із заявою про порушення виборчого процесу – ми перевіряємо. Якщо є порушення – є реакція правоохоронних органів і ЦВК", – заявив Аваков.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 Канал
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