Аваков розповів, як МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу

У МВС створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадських організацій, а також повідомленнями в ЗМІ і соцмережах.

Про це глава МВС Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Президентські вибори в Україні: чи повторить Росія американський сценарій голосування за Трампа

У цій групі задіяні штатні працівники міністерства, роботу яких координують радники міністра: Іван Стойко, Володимир Філенко, Іван Варченко, Михайло Апостол – дуже досвідчені і компетентні фахівці в питаннях проведення виборів, в момент проведення виборів принципово аполітичні і неупереджені щодо будь-якого кандидата,

– написав міністр.



МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу за такою схемою

Аваков повідомив також, що додатково в НПУ буде діяти власний моніторинг виборчого процесу, яким буде займатися Департамент оперативної підтримки Нацполіції.

"Принцип, який ми маємо намір реалізувати в рамках цієї системи: Ви звертаєтеся із заявою про порушення виборчого процесу – ми перевіряємо. Якщо є порушення – є реакція правоохоронних органів і ЦВК", – заявив Аваков.