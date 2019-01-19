Аваков розповів, як МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу
У МВС створено спеціальну робочу групу для моніторингу законності виборчого процесу і роботи зі зверненнями громадян та громадських організацій, а також повідомленнями в ЗМІ і соцмережах.
Про це глава МВС Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Президентські вибори в Україні: чи повторить Росія американський сценарій голосування за Трампа
У цій групі задіяні штатні працівники міністерства, роботу яких координують радники міністра: Іван Стойко, Володимир Філенко, Іван Варченко, Михайло Апостол – дуже досвідчені і компетентні фахівці в питаннях проведення виборів, в момент проведення виборів принципово аполітичні і неупереджені щодо будь-якого кандидата,
– написав міністр.
МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу за такою схемою
Аваков повідомив також, що додатково в НПУ буде діяти власний моніторинг виборчого процесу, яким буде займатися Департамент оперативної підтримки Нацполіції.
"Принцип, який ми маємо намір реалізувати в рамках цієї системи: Ви звертаєтеся із заявою про порушення виборчого процесу – ми перевіряємо. Якщо є порушення – є реакція правоохоронних органів і ЦВК", – заявив Аваков.
Вибір редакції
-
Чим загрожує Україні зниження ціни на газ, яке обіцяють багато кандидатів у президентисьогодні , 01:01
-
У МЗС України розповіли про найближчі плани щодо миротворців на Донбасі18 січня , 23:54
-
Зухвалий розстріл офіцера поліції в Харкові: Аброськін розповів нові деталі про постраждалого18 січня , 23:14