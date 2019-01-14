Все кандидаты на пост президента получат защиту, – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с участием члена ЦИК, общественной сети "Опора", членов коллегии МВД и руководства Нацполиции. Во этой встречи они согласовали обеспечение безопасности во время предвыборных гонок.

Об этом сам Аваков написал в своем Twitter.

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Мы согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции!

– отметил он.

На нараді МВС за участю члена ЦВК, Громадянської мережі ОПОРА @opora, членів колегії МВС та керівництва НПУ @NPU_GOV_UA, узгодили механізми забезпечення публічної безпеки і законності виборів. Діятимемо скоординовано та рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції! pic.twitter.com/xmc8EgJKFK — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 января 2019 г.

Отметим, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов – пятеро политиков.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые 5 лет. Ныне действующий Президент Петр Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.

Кто может быть избран президентом Украины?

Президентом Украины может стать гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша залог не возвращается.