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      Все кандидаты на пост президента получат защиту, – Аваков

      14 Читати новину українською
      Совещание с участием Авакова
      Совещание с участием Авакова / Фото из соцсетей

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с участием члена ЦИК, общественной сети "Опора", членов коллегии МВД и руководства Нацполиции. Во этой встречи они согласовали обеспечение безопасности во время предвыборных гонок.

      Об этом сам Аваков написал в своем Twitter.

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      Мы согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции!
      – отметил он.

      Отметим, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов – пятеро политиков.

      Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые 5 лет. Ныне действующий Президент Петр Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.

      Кто может быть избран президентом Украины?
      Президентом Украины может стать гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша залог не возвращается.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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