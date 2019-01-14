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      Усі кандидати на пост президента отримають захист, – Аваков

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      Нарада за участі Авакова
      Нарада за участі Авакова / фото з соцмереж

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів нараду за участі члена ЦВК, громадської мережі "Опора", членів колегії МВС та керівництва Нацполіції. Підчас цієї зустрічі вони узгодили забезпечення безпеки під час передвиборчих гонок.

      Про це сам Аваков написав у своєму Twitter.

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      Ми узгодили механізми забезпечення публічної безпеки і законності виборів. Діятимемо скоординовано та рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції!
      – зазначив він.

      Зазначимо, в Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидатів – п'ятеро політиків.

      Нагадаємо, президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть президента всьоме. Згідно з Конституцією України, вибори Президента відбуваються кожні 5 років. Нині діючого Президента Петра Порошенка було обрано на позачергових виборах в 2014 році.

      Хто може бути обраний президентом України?Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.

      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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