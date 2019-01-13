За мною слідкують спеціальні служби, – гучна заява кандидата у президенти Садового

Міський голова Львова, лідер "Самопомочі" та кандидат у Президенти України Андрій Садовий заявив, що за ним слідкують спецслужби.

Як розповів політик у ефірі "Громадського радіо", 12 січня за його машиною постійно слідкував автомобіль, а згодом йому доповіли, що це "спецслужби".

Читайте також: Нам потрібен український формат, – Садовий озвучив головні аспекти своєї президентської програми

За його словами, робиться це без його дозволу чи узгодження з ним.

Ну от сьогодні я побачив, що за машиною, на якій я їжджу, інша машина якась їздить, думав, хто такі? Але дали інформацію, що це спеціальні служби. Хоча б мали повідомити, що вони якийсь нагляд за мною встановлюють. Але вирішили, певно, це зробити самостійно,

– зауважив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 8 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом у президенти.

Андрій Садовий іде у президенти: ключові цитати політика