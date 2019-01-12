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      Садовий припускає об'єднання з Вакарчуком і Гриценком на парламентських виборах

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      Садовий припускає об'єднання з Вакарчуком і Гриценком на парламентських виборах
      Садовий припускає об'єднання з Вакарчуком і Гриценком на парламентських виборах / Фото з відкритих джерел

      Мер Львова та кандидат у Президенти України Андрій Садовий ухилився від відповіді на питання, чи може він підтримати інших кандидатів на президентських виборах. Водночас, політик готовий до формування політичного союзу на парламентських виборах, які пройдуть восени.

      Про це Садовий сказав в ефірі "Громадського радіо".

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      Зокрема, на питання, чи він готовий до об'єднання з ліберальними кандидатами на виборах Президента, Садовий відповів, що його кандидатуру підтримала партія "Об’єднання "Самопоміч".

      Водночас міський голова Львова заявив, що бачить можливість ширшого альянсу на парламентських виборах.

      Без якісного парламенту нічого не буде. Для мене дуже важливо об'єднати і Вакарчука, і Гриценка, "Демальянс", "Силу людей", всі тверезо мислячі політичні структури, щоб ми на парламентські вибори ішли однією потужною командою і мали більшість в парламенті. Тоді реально почнуться зміни,
      – наголосив Садовий.

      Андрій Садовий іде в президенти: що він сказав під час з'їзду "Самопомочі"

      Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

      Раніше він пояснив, що з Анатолієм Гриценком не буде об’єднуватися на президентських виборах, бо два лідери бути не може.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 Канал
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