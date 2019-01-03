Садовий назвав головних конкурентів на виборах

Хамство байдужість черствість, нелюбов до України – це головні опоненти на президентських виборах у 2019 році.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

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90% кандидатів, які йдуть на вибори – це одне ціле. Вони все життя при владі або в опозиції.

Вони мені не цікаві, бо у них немає історії успіху. Вони розказують байки. Я маю реальну справу, яку робив усе своє життя, я готовий продовжувати це робити на більшому масштабі,

– наголосив Садовий.

За його словами, з Анатолієм Гриценком він не об’єднується, бо два лідери бути не може.

Ми з Анатолієм, з "Демократичним Альянсом", з "Силою людей", зі Святославом Вакарчуком будемо робити все можливе, щоб мати велике об’єднання на парламентських виборах. Нам потрібна перемога та більшість. Президент повинен опиратися на демократичний парламент, бо саме він формує уряд. Тому об’єднання в парламенті буде однозначно,

– заявив лідер партії "Об'єднання "Самопоміч"

До слова, Андрій Садовий подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України, які пройдуть 31 березня.