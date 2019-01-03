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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Кандидат у президенти Андрій Садовий подав документи у ЦВК

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      Садовий подав документи у ЦВК
      Садовий подав документи у ЦВК / Фото з відкритих джерел

      Міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України, які пройдуть 31 березня.

      Про це повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Документи Садового вже у комісії,
      – зазначили у ЦВК.

      Лідер "Самопомочі" став останнім кандидатом, який подав документи у ЦВК сьогодні, 3 січня.

      Загалом у четвер документи для реєстрації на посаду президента принесли народний депутат Сергій Каплін, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик та голова партії "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Тому, станом на вечір 3 січня вже шість осіб подали до ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти. Крім вказаних політиків, ЦВК отримала документи від екс-міністра екології Ігоря Шевченка та юриста Володимира Ратуша.

      Андрій Садовий іде у Президенти України: відео ключових цитат лідера "Самопомочі"

      Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. За словами міського голови Львова, він зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.

      3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" обрала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України. 

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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