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      Кандидат в президенты Андрей Садовый подал документы в ЦИК

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      Садовый подал документы в ЦИК
      Садовый подал документы в ЦИК / Фото из открытых источников

      Городской глава Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

      Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

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      Документы Садового уже в комиссии,
      – отметили в ЦИК.

      Лидер "Самопомочи" стал последним кандидатом, который подал документы в ЦИК сегодня, 3 января.

      В общем, в четверг документы для регистрации на должность президента принесли народный депутат Сергей Каплин, глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик и глава партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Поэтому, по состоянию на вечер 3 января уже шесть человек подали в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты. Кроме указанных политиков, ЦИК получила документы от экс-министра экологии Игоря Шевченко и юриста Владимира Ратуша.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского главы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.

      3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на должность Президента Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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