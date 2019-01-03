Садовый назвал главных конкурентов на выборах

Хамство, равнодушие, черствость, нелюбовь к Украине – это главные оппоненты на президентских выборах в 2019 году.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал мэр Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

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90% кандидатов, которые идут на выборы – это одно целое. Они всю жизнь у власти или в оппозиции.

Они мне не интересны, потому что у них нет истории успеха. Они рассказывают байки. У меня есть реальное дело, которое делал всю свою жизнь, я готов продолжать это делать в большем масштабе,

– отметил Садовый.

По его словам, с Анатолием Гриценко он не объединяется, потому два лидера быть не может.

Мы с Анатолием, с "Демократическим Альянсом", с "Силой людей", со Святославом Вакарчуком будем делать все возможное, чтобы создать крупное объединение на парламентских выборах. Нам нужна победа и большинство. Президент должен опираться на демократический парламент, поскольку именно он формирует правительство. Поэтому объединение в парламенте будет однозначно,

– заявил лидер партии "Объединение "Самопомич"

К слову, Андрей Садовый подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.



3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.