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      Садовый предполагает объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах

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      Садовый предполагает объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах
      Садовый предполагает объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах / Фото з відкритих джерел

      Мэр Львова и кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый уклонился от ответа на вопрос, может ли он поддержать других кандидатов на президентских выборах. В то же время политик готов к формированию политического союза на парламентских выборах, которые пройдут осенью.

      Об этом Садовый сказал в эфире "Громадського радіо".

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      В частности, на вопрос, он готов к объединению с либеральными кандидатами на выборах Президента, Садовый ответил, что его кандидатуру поддержала партия "Объединение "Самопомощь".

      В то же время мэр Львова заявил, что видит возможность более широкого альянса на парламентских выборах.

      Без качественного парламента ничего не будет. Для меня очень важно объединить и Вакарчука, и Гриценко, "Демальянс", "Силу людей", все трезво мыслящие политические структуры, чтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения,
      – подчеркнул Садовый.

      Андрей Садовый идет в президенты: что он сказал во время съезда "Самопомочи"

      Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового кандидатом в Президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

      Ранее он пояснил, что с Анатолием Гриценко не будет объединяться на президентских выборах, потому что двух лидеров быть не может.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Анатолий Гриценко Святослав Вакарчук Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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