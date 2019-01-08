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      ЦИК зарегистрировала Садового кандидатом в Президенты

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      ЦИК зарегистрировала Садового кандидатом в Президенты
      ЦИК зарегистрировала Садового кандидатом в Президенты

      Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединение "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

      Как сообщает уполномоченный представитель кандидата, народный депутат Любомир Зубач, члены Центризбиркома проголосовали за регистрацию Андрея Садового единогласно, в последний день пятидневного срока, предусмотренного законом для рассмотрения документов.

      Напомним, 3 января на съезде "Объединение "Самопомич" партийцы поддержали выдвижение Андрея Садового на пост Президента Украины.

      В предвыборной программе кандидата в Президенты Андрей Садовый предлагает вернуть украинцам контроль за недрами и критической инфраструктурой, создать эффективную защиту от российской агрессии, отстранить от власти тех, кто возглавляет коррупционные схемы в стране, модернизировать инфраструктуру и запустить экономический рост.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Андрей Садовой ЦИК
      Источник: 24 Канал
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