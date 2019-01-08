ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у Президенти

Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

Як повідомляє уповноважений представник кандидата, народний депутат Любомир Зубач, члени Центрвиборчкому проголосували за реєстрацію Андрія Садового одноголосно, в останній день п’ятиденного терміну, передбаченого законом для розгляду документів.

Нагадаємо, 3 січня на з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" партійці підтримали висунення Андрія Садового на посаду Президента України.

У передвиборчій програмі кандидата в Президенти Андрій Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.