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      ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у Президенти

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      ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у Президенти
      ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у Президенти

      Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

      Як повідомляє уповноважений представник кандидата, народний депутат Любомир Зубач, члени Центрвиборчкому проголосували за реєстрацію Андрія Садового одноголосно, в останній день п’ятиденного терміну, передбаченого законом для розгляду документів.

      Нагадаємо, 3 січня на з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" партійці підтримали висунення Андрія Садового на посаду Президента України.

      У передвиборчій програмі кандидата в Президенти Андрій Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Андрій Садовий ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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