Андрій Садовий зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та звернувся до нього з проханням

Митрополит Епіфіній зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим, вони обмінялись символічними подарунками та обговорили ситуацію в Україні.

Андрій Садовий подарував предстоятелю Православної церкви України книгу української ікони 11-17 століття.

Читайте також: Садовий запропонував, як вивести українські університети у топ-500 світових вишів

Натомість Епіфаній подарував йому книгу свого авторства.

Садовий та Епіфаній говорили про Україну, церкву, її міжнародне визнання та корупцію. Зокрема, мер Львова звернувся до владики із проханням.

Власне, я попросив Його Блаженство, щоби він, маючи можливість спілкуватися з великою кількістю можновладців, доніс до них істину, що красти – то є гріх. Тому що ми сьогодні є найбіднішою країною в Європі і ми є найбільш корумпованою країною в Європі,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

Відео: мер Львова Садовий звернувся до предстоятеля ПЦУ Епіфанія

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.