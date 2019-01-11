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      Андрій Садовий зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та звернувся до нього з проханням

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      Митрополит Епіфіній зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим, вони обмінялись символічними подарунками та обговорили ситуацію в Україні.

      Андрій Садовий подарував предстоятелю Православної церкви України книгу української ікони 11-17 століття.

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      Натомість Епіфаній подарував йому книгу свого авторства.

      Садовий та Епіфаній говорили про Україну, церкву, її міжнародне визнання та корупцію. Зокрема, мер Львова звернувся до владики із проханням. 

      Власне, я попросив Його Блаженство, щоби він, маючи можливість спілкуватися з великою кількістю можновладців, доніс до них істину, що красти – то є гріх. Тому що ми сьогодні є найбіднішою країною в Європі і ми є найбільш корумпованою країною в Європі,
      – розповів мер Львова Андрій Садовий.

      Відео: мер Львова Садовий звернувся до предстоятеля ПЦУ Епіфанія

      Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

       

      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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