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      Андрей Садовый встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и обратился к нему с просьбой

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      Митрополит Епифиний встретился с мэром Львова Андреем Садовым, они обменялись символическими подарками и обсудили ситуацию в Украине.

      Андрей Садовый подарил предстоятелю Православной церкви Украины книгу украинской иконы 11-17 века.

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      Взамен Епифаний подарил ему книгу собственного сочинения.

      Садовый и Епифаний говорили об Украине, церкви, ее международном признании и коррупции. В частности, мэр Львова обратился к владыке с просьбой.

      Собственно, я попросил Его Блаженство, чтобы он, имея возможность общаться с большим количеством чиновников, донес до них истину, что воровать – это грех. Потому что мы сегодня являемся самой бедной страной в Европе и наиболее коррумпированной страной в Европе,
      – рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

      Видео: мэр Львова Садовый обратился к предстоятелю ПЦУ Епифанию

      Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

       

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Епифаний Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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