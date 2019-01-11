Андрей Садовый встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и обратился к нему с просьбой

Митрополит Епифиний встретился с мэром Львова Андреем Садовым, они обменялись символическими подарками и обсудили ситуацию в Украине.

Андрей Садовый подарил предстоятелю Православной церкви Украины книгу украинской иконы 11-17 века.

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Взамен Епифаний подарил ему книгу собственного сочинения.

Садовый и Епифаний говорили об Украине, церкви, ее международном признании и коррупции. В частности, мэр Львова обратился к владыке с просьбой.

Собственно, я попросил Его Блаженство, чтобы он, имея возможность общаться с большим количеством чиновников, донес до них истину, что воровать – это грех. Потому что мы сегодня являемся самой бедной страной в Европе и наиболее коррумпированной страной в Европе,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Видео: мэр Львова Садовый обратился к предстоятелю ПЦУ Епифанию

Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.