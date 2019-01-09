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      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Садовий запропонував, як вивести українські університети у топ-500 світових вишів

      169 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Без підтримки освіти країна не має майбутнього.

      На цьому наголосив Андрій Садовий. У своїй передвиборчій програмі він пропонує 25% державного бюджету передбачати на освіту і науку та запровадити конкуренцію серед вищих навчальних закладів. Про це йдеться на сайті партії.

      "В Україні сьогодні близько 300 університетів. А скільки із них входять до сотні кращих у світі? Чи до ТОП-500? Один намагається.

      Тому пропоную через конкурс відібрати 10 університетів, які отримають велику фінансову підтримку на розвиток науки та інновацій. Але вони мають поборотися за це право і довести свій рівень освітніх послуг та наукового потенціалу. А далі треба зробити все, щоб ці 10 університетів входили хоча б до 500 найкращих у світі, а згодом і в першу сотню", – пояснює Андрій Садовий.

      На його думку, заробітна плата вчителя має бути збільшена до рівня зарплати середнього працівника ІТ-індустрії, а також акциз від продажу тютюну і алкоголю – так званий "податок на гріх" – прицільно мають витрачатися на освіту і науку.

      Якщо хочемо зрозуміти, яким буде майбутнє України – треба дивитися на освіту. Я б хотів, щоб це майбутнє було набагато кращим. Ми маємо розвивати креативність наших дітей. Це те, що потім дає можливість придумувати геніальні ідеї,
      – сказав Садовий.

      Також у програмі Садового акцентується на професійно-технічній освіті. Кандидат у Президенти пропонує пов’язати професійну освіту з потребами підприємництва на місцевому рівні через прямі замовлення від роботодавців та місцевої влади.

      Повну програму кандидата у Президенти України Андрія Садового можна переглянути за посиланням

      Нагадаємо, 3 січня на XVII з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" партійці підтримали висунення кандидатури лідера партії, мера Львова Андрія Садового на посаду Президента України. Андрій Садовий, своєю чергою, представив передвиборчу програму і команду.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Освіта
      Джерело: 24 Канал
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