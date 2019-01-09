Садовий запропонував, як вивести українські університети у топ-500 світових вишів

Без підтримки освіти країна не має майбутнього.

На цьому наголосив Андрій Садовий. У своїй передвиборчій програмі він пропонує 25% державного бюджету передбачати на освіту і науку та запровадити конкуренцію серед вищих навчальних закладів. Про це йдеться на сайті партії.

"В Україні сьогодні близько 300 університетів. А скільки із них входять до сотні кращих у світі? Чи до ТОП-500? Один намагається.

Тому пропоную через конкурс відібрати 10 університетів, які отримають велику фінансову підтримку на розвиток науки та інновацій. Але вони мають поборотися за це право і довести свій рівень освітніх послуг та наукового потенціалу. А далі треба зробити все, щоб ці 10 університетів входили хоча б до 500 найкращих у світі, а згодом і в першу сотню", – пояснює Андрій Садовий.

На його думку, заробітна плата вчителя має бути збільшена до рівня зарплати середнього працівника ІТ-індустрії, а також акциз від продажу тютюну і алкоголю – так званий "податок на гріх" – прицільно мають витрачатися на освіту і науку.

Якщо хочемо зрозуміти, яким буде майбутнє України – треба дивитися на освіту. Я б хотів, щоб це майбутнє було набагато кращим. Ми маємо розвивати креативність наших дітей. Це те, що потім дає можливість придумувати геніальні ідеї,

– сказав Садовий.

Також у програмі Садового акцентується на професійно-технічній освіті. Кандидат у Президенти пропонує пов’язати професійну освіту з потребами підприємництва на місцевому рівні через прямі замовлення від роботодавців та місцевої влади.

Повну програму кандидата у Президенти України Андрія Садового можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 3 січня на XVII з’їзді "Об’єднання "Самопоміч" партійці підтримали висунення кандидатури лідера партії, мера Львова Андрія Садового на посаду Президента України. Андрій Садовий, своєю чергою, представив передвиборчу програму і команду.