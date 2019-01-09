Садовый предложил, как вывести украинские университеты в топ-500 мировых вузов

Без поддержки образования страна не имеет будущего.

Об этом заявил Андрей Садовый. В своей предвыборной программе он предлагает 25% государственного бюджета предусматривать на образование и науку и ввести конкуренцию среди высших учебных заведений. Об этом говорится на сайте партии.

"В Украине сегодня около 300 университетов. А сколько из них входят в сотню лучших в мире? Или в ТОП-500? Один пытается.

Поэтому предлагаю через конкурс отобрать 10 университетов, которые получат большую финансовую поддержку на развитие науки и инноваций. Но они должны побороться за это право и доказать свой уровень образовательных услуг и научного потенциала. А дальше нужно сделать все, чтобы эти 10 университетов входили хотя бы в 500 лучших в мире, а впоследствии и в первую сотню", – объясняет Андрей Садовый.

По его мнению, заработная плата учителя должна быть увеличена до уровня зарплаты среднего работника IT-индустрии, а также акциз от продажи табака и алкоголя – так называемый "налог на грех" – прицельно должны тратиться на образование и науку.

Если хотим понять, каким будет будущее Украины – надо смотреть на образование. Я бы хотел, чтобы это будущее было намного лучше. Мы должны развивать креативность наших детей. Это то, что потом дает возможность придумывать гениальные идеи,

– сказал Садовый.

Также в программе Садового акцентируется на профессионально-техническом образовании. Кандидат в Президенты предлагает связать профессиональное образование с потребностями предпринимательства на местном уровне через прямые заказы от работодателей и местной власти.

Полную программу кандидата в Президенты Украины Андрея Садового можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 3 января на XVII съезде партии "Объединение "Самопомич" партийцы поддержали выдвижение кандидатуры лидера партии, мэра Львова Андрея Садового на пост Президента Украины. Андрей Садовый, в свою очередь, представил предвыборную программу и команду.