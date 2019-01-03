"Для кожного напрямку є фахівці": Садовий розповів, кого бачить в новому Кабміні

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий розповів про важливі кадрові рішення для ефективної роботи Кабміну. Міський голова Львова наголошує – необхідні моральні та чесні люди.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Так, Андрій Садовий зазначив, що команда "Самопомочі" є однією із найкращих в Україні.

"Ми – єдина антикорупційна партія. За це нас і луплять по-дорослому, Але ми йдемо вперед", – сказав він.

Відтак "Самопоміч" має великий ресурс серед теперішніх депутатів Верховної Ради на посади міністрів.

Олег Березюк, Єгор Соболєв, автор усього антикорупційного законодавства. Це Іван Мірошніченко, це Тетяна Острікова. Медицина – Ірина Сисоєнко. На кожен напрямок є фахівці,

– розповів лідер партії.

За його словами, однією із найважливіших змін є посада генерального прокурора.

"Я ще колись Порошенкові пропонував Оксану Сироїд на посаду генерального прокурора. Тоді не потрібно було б змінювати законодавство", – пояснив Андрій Садовий.

Окрім того, він повідомив, що очільником міністерства закордонних справ може стати один із чинних дипломатів із великим досвідом роботи. Однак його імені міський голова Львова наразі не назвав.

Однозначно, одним із перших указів буде звільнення Муженка, який довів ситуацію в Дебальцеві та Іловайську до великої трагедії і не поніс за це жодного покарання,

– сказав лідер "Самопомочі".

Він також зазначив, що є багато досвідчених офіцерів, які можуть виконувати фукнції начальника Генерального штабу ЗСУ. До всього, Андрій Садовий наголосив на важливості зміни очільника СБУ.

Разом з тим, за його словами, для ефективних призначень приналежність до партії не матиме значення.

"Я буду брати людей, не звертаючи уваги на політичні партії. Мені потрібні моральні, чесні люди, які мають бажання фахово виконувати свою роботу", – наголосив Андрій Садовий.

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Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.